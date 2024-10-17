ВСУ показали кадры удара по полигону, где обучались российские снайперы 1 17.10.2024, 11:15

Враг уничтожен.

Украинские военные ударили по полигону, где находились российские солдаты. На полигоне проходили учения снайперов.

Об этом сообщает оперативное командование «Запад».

Удар нанесли бойцы 128 горно-штурмовой бригады и бригады «Черный лес». Защитники ударили по полигону российских оккупантов на юге Украины.

В результате атаки ВСУ уничтожили солдат российской армии, которые проходили обучение на снайперов.

Стоит добавить, что недавно в сети появились кадры еще одного удара по полигону россиян на юге Украины. Украинские воины, вероятно, из РСЗО HIMARS ударили по полигону в Запорожской области.

В момент обстрела там проходили учения оккупационных войск.

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