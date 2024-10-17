ВСУ показали кадры удара по полигону, где обучались российские снайперы

ВСУ показали кадры удара по полигону, где обучались российские снайперы1
- 17.10.2024, 11:15
Враг уничтожен.
Украинские военные ударили по полигону, где находились российские солдаты. На полигоне проходили учения снайперов.
Об этом сообщает оперативное командование «Запад».
Удар нанесли бойцы 128 горно-штурмовой бригады и бригады «Черный лес». Защитники ударили по полигону российских оккупантов на юге Украины.
В результате атаки ВСУ уничтожили солдат российской армии, которые проходили обучение на снайперов.
Стоит добавить, что недавно в сети появились кадры еще одного удара по полигону россиян на юге Украины. Украинские воины, вероятно, из РСЗО HIMARS ударили по полигону в Запорожской области.
В момент обстрела там проходили учения оккупационных войск.