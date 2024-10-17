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ВСУ показали кадры удара по полигону, где обучались российские снайперы

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  • 17.10.2024, 11:15
ВСУ показали кадры удара по полигону, где обучались российские снайперы

Враг уничтожен.

Украинские военные ударили по полигону, где находились российские солдаты. На полигоне проходили учения снайперов.

Об этом сообщает оперативное командование «Запад».

Удар нанесли бойцы 128 горно-штурмовой бригады и бригады «Черный лес». Защитники ударили по полигону российских оккупантов на юге Украины.

В результате атаки ВСУ уничтожили солдат российской армии, которые проходили обучение на снайперов.

Стоит добавить, что недавно в сети появились кадры еще одного удара по полигону россиян на юге Украины. Украинские воины, вероятно, из РСЗО HIMARS ударили по полигону в Запорожской области.

В момент обстрела там проходили учения оккупационных войск.

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