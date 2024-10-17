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Украина предложила новую схему поставок газа в ЕС

  • 17.10.2024, 12:10
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Украина предложила новую схему поставок газа в ЕС

Подробности.

Украина предложила Словакии и Азербайджану новую схему поставок газа через свою территорию в Европейский Союз. Тема затрагивается в рамках некоторых двусторонних встреч.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Сейчас, по информации издания, обсуждается вариант хранения газа в украинских подземных хранилищах с последующей поставкой в Словакию или другие страны. В итоге такие поставки будут считаться не транзитом, а реэкспортом газа.

Суть альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад.

К примеру, если газ будет закачивать Азербайджан, то потом, в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран Евросоюза в газе, он сможет продавать его на бирже или по контрактам.

Если на предложение согласится Словакия, то она сможет покупать газ на границе Украины и РФ, или на точке его входа из Азербайджана в Россию, закачивать в украинские ПХГ и потом использовать по мере необходимости сама или продавать третьим странам.

Но пока по этому предложению проходили лишь консультации сторон. «Переговорами это назвать нельзя. Тема затрагивается в рамках некоторых двусторонних встреч, но предметно и детально ничего не обсуждается», - сказал собеседник издания, знакомый с процессом обсуждения «транзитной» темы.

Напомним, по информации Bloomberg, в ЕС обсуждают два варианта сохранения транзита газа через Украину с 2025 года после истечения контракта с «Газпромом». В схемах также предлагается задействовать Азербайджан. Однако сделка далека от заключения.

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