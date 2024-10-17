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Ford презентовал яркий рамный внедорожник в ретро-стиле

  • 17.10.2024, 12:24
  • 1,460
Ford презентовал яркий рамный внедорожник в ретро-стиле

Модель посвятили известному американскому гонщику.

Линейку Ford Bronco 2025 пополнила версия Stroppe Special Edition. Рамный внедорожник поступит в продажу с января 2025 года. О нем рассказали на официальном сайте Ford, пишет «Фокус».

Внедорожник посвятили известному американскому гонщику Биллу Стропу, который в 60-х годах выступал в ралли на Ford Bronco. Специальная версия заменит Ford Bronco Wildtrack.

Новый Ford Bronco Stroppe Special Edition доступен исключительно в коротком трехдверном исполнении. Внедорожник окрасили в цвета гоночного авто Била Стропа. Красные и белые вставки появились и в салоне Ford Bronco.

Кроме того, установлены стальные бамперы, съемные подножки и большие 35-дюймовые шины Goodyear Territory RT на стальных дисках (для них понадобились расширители арок).

Внедорожник Ford Bronco Stroppe Special Edition предлагают только с 2,7-литровым V6 твин-турбо на 335 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.

Конечно же, полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Кроме того, новый Ford Bronco получил усиленные амортизаторы и функцию отключения переднего стабилизатора.

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