Ночью в Беларусь прилетал российский тяжелый транспортный самолет

Ночью в Беларусь прилетал российский тяжелый транспортный самолет3
- 17.10.2024, 13:07
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Ан-124 ВКС РФ приземлился на аэродроме «Мачулищи».
Сегодня ночью на аэродроме «Мачулищи» приземлился российский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Борт прибыл в 00:30 из России, а до этого 14 октября был во Владивостоке и Ульяновске, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
Борт пробыл в Мачулищах четыре часа и в 04:30 улетел в Россию.
До этого последний раз самолет типа Ан-124 прилетал в Мачулищи полтора года назад.