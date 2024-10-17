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Ночью в Беларусь прилетал российский тяжелый транспортный самолет

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  • 17.10.2024, 13:07
  • 1,912
Ночью в Беларусь прилетал российский тяжелый транспортный самолет

Ан-124 ВКС РФ приземлился на аэродроме «Мачулищи».

Сегодня ночью на аэродроме «Мачулищи» приземлился российский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Борт прибыл в 00:30 из России, а до этого 14 октября был во Владивостоке и Ульяновске, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Борт пробыл в Мачулищах четыре часа и в 04:30 улетел в Россию.

До этого последний раз самолет типа Ан-124 прилетал в Мачулищи полтора года назад.

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