«Как только противник бросился в разные стороны, танк нанес второй удар» 17.10.2024, 13:36

Подробности самого ближнего боя танков и БТР в войне РФ и Украины.

Два украинских танка нанесли удар по вражеской бронетехники на Курщине с расстояние в 15 метров.

Военные эксперты до сих пор ломают голову над вопросом, почему российская бронемашина решила атаковать сразу два танка ВСУ.

На днях в Сети появились кадры с Курщины, на которых бронемашина ВС РФ прямиком держит курс сразу на два украинских танка, пишет Forbes.

Танки «Т-64» или же «Т-72» 17-й танковой бригады ВСУ почти вплотную нанесли два удара по БТР РФ.

Американский генерал Марк Хертлинг признался, что это самое близкое танковое столкновение в его жизни.

На видео можно увидеть, как БТР РФ мчит по полю к танкам, которые стоят вдоль лесополосы на Курщине.

Все еще остается загадкой, почему легковооруженный БТР решил вступить в бой с хорошо бронированными танками.

Не исключено, что оккупанты приняли танки ВСУ за свои. Украина и РФ исользуют на поле боя очень много танков времен СССР, которые легко перепутать.

Не исключено, что оккупанты приняли эти танки за подбитые, так как один из них действительно немного дымился.

Хертлинг не мог понять, как после прямого попадания танкового снаряды выжило минимум три члена экипажа БТР.

Не может понять американский генерал и того факта, что танкисты не открыли огонь по убегающему противнику из пулеметов.

Как только противник бросился в разные стороны, танк нанес второй удар.

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