Белорус прилюдно унизил бывшую и попытался оспорить отцовство 3 17.10.2024, 13:51

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Та пошла в суд за моральной компенсацией.

У жительницы одного из райцентров Гомельской области сложились очень напряженные отношения с бывшим партнером. Он то и дело приходил к ней, скандалил и оскорблял прилюдно. А потом еще и попытался отказаться от отцовства. В конце концов женщина не выдержала, добилась реакции от милиции и подала на бывшего в суд, потребовав денежной компенсации морального ущерба. Удалось ли ей доказать этот самый ущерб и кто в итоге выиграл суд? Подробности рассказывает «Зеркало» на основании документов, опубликованных в банке судебных решений.

Семейная история Дарьи и Николая (все имена вымышлены) довольно запутанная. Они никогда не были женаты, но какое-то время жили вместе, от мужчины у Дарьи родилась дочка. В какой момент пара рассталась и появился ли у женщины новый партнер, неясно. Известно лишь, что она была многодетной матерью и семья характеризовалась положительно.

Однажды около семи часов вечера Николай в очередной раз явился к бывшей и устроил скандал прямо на улице возле дома Дарьи. Он унижал и оскорблял ее на глазах у детей и соседей. Женщина плакала, ей было стыдно и страшно от происходящего, после этого ей стало плохо, пришлось вызывать скорую.

Конфликт в законе

Чтобы привлечь мужчину к ответственности, Дарье пришлось трижды обращаться в милицию. В конце концов на Николая составили протокол по ст. 10.1 КоАП за «умышленное причинение психических страданий, совершенное в отношении бывшего члена семьи». Тогда он сам тоже написал заявление и обвинил Дарью в том, что она пишет на него необоснованные жалобы и дает ложные показания. Против нее начали административный процесс, но вскоре закрыли, так как претензии Николая подтверждения не нашли.

Над ним самим в итоге суд все же состоялся. Николай отрицал свою вину и отказывался даже извиниться перед женщиной. Тем не менее его признали виновным (видимо, какие-то доказательства его агрессии у Дарьи были) и оштрафовали на три базовые величины (тогда это было 96 рублей). Николай не обжаловал решение и выплатил штраф.

Но этого мужчине было мало. Он решил еще и оспорить отцовство над своей дочерью — видимо, считал, что Дарья его обманула. Николай подал заявление в суд, но там назначили экспертизу ДНК — и оказалось, что в отцовстве нет никаких сомнений.

Нервное потрясение

Все эти выходки бывшего сильно ударили по эмоциональному состоянию Дарьи, она была вынуждена обратиться за психологической помощью в местную поликлинику. Ей диагностировали умеренную депрессию, высокий уровень тревожности. Согласно оценке психолога, она испытывала «чувство исчерпанности, чувство отчаяния, неверие, что ситуация может улучшиться».

Женщина решила добиться от бывшего расплаты и подала против него еще один иск в суд. Она заявила, что из-за его действий пережила страдания: испытывала нервное потрясение, страх, сильные переживания, унижение перед детьми и посторонними. Все это повергло ее в состояние тревоги и депрессии, вынудило идти к психологу. Дарья особо отметила, что она многодетная мать, а Николай всегда скандалит прямо при детях, это отрицательно влияет и на их состояние, они переживают, нервничают и плачут.

За это все женщина потребовала компенсации морального вреда в размере 500 рублей и возмещения юридических расходов (250 рублей).

Недостаточно пострадала

Николай с иском не согласился. Он уверял суд, что никаких психических страданий бывшей партнерше не причинял и ничего плохого ей вообще не делал, а осудили его без вины.

Впрочем, доказательств, опровергающих слова Дарьи, у него тоже не было. Тогда как плохое состояние женщины ввиду конфликтов с бывшим на суде подтвердила психолог поликлиники.

Изучив все обстоятельства (главную роль тут сыграло осуждение по административной статье), суд пришел к выводу, что Николай действительно причинил Дарье моральный ущерб и обязан его возместить, раз пострадавшая этого требует.

Однако суд почему-то счел, что на 500 рублей страдания женщины не тянут, и назначил компенсацию вдвое меньше — 250 рублей. Расходы на юриста тоже были признаны обоснованными в меньшей сумме, чем заявляла Дарья, — 150 рублей. Вдобавок Николая обязали выплатить 96 рублей госпошлины. В итоге кошелек мужчины суммарно похудел почти на 500 рублей.

К слову, в иске женщина предъявляла ему претензии и за то, что он несправедливо заявлял на нее в милицию и без оснований пытался оспорить отцовство. Но суд потом заключил, что каких-либо злоупотреблений с его стороны тут нет, и не стал учитывать эти жалобы.

Намеки на неадекватность не прошли

Интересно, что Дарья приняла этот вердикт, а вот Николай остался недоволен. Он подал апелляцию и потребовал полностью отменить решение суда. Мужчина заявил, что бывшая якобы никак не доказала свои моральные страдания, а он никак ее права не нарушал и всегда вел себя нормально, в том числе как отец их ребенка. Судя по формулировкам в документе, Николай пытался уверить суд, что женщина просто обостренно все воспринимает и преувеличивает, а еще что она пошла в суд просто ради денег.

Однако областной суд на это ответил, что это лишь голословные утверждения без доказательств, они не опровергают имеющихся фактов и не являются основанием для пересмотра дела.

Таким образом, первоначальное решение суда было оставлено в силе. А Николая, как проигравшего, обязали еще и возместить Дарье затраты на адвоката, которые пришлось понести из-за апелляции.

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