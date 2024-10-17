На всю страну нашелся один русский7
- Владимир Пастухов
- 17.10.2024, 13:56
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И тот — шаман.
Агентство «Москва» сообщает: «Певец Shaman, в миру Ярослав Дронов, решил сделать брендом словосочетание «Я русский» и подал 2 заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков. Под этим брендом, если его зарегистрируют, господин Дронов сможет производить и продавать водку, виски, ром и прочий алкоголь.
Кроме того, в случае получения прав под ТЗ «Я русский» Shaman получит возможность торговать ладаном, всякой косметикой, различными секс-товарами, едой, организовывать шоу-программы и проводить концерты. А также заниматься огородничеством».
Россия умеет удивлять. На всю страну нашелся один русский, и тот - шаман.
Владимир Пастухов, «Телеграм»