На всю страну нашелся один русский 7 Владимир Пастухов

17.10.2024, 13:56

4,302

И тот — шаман.

Агентство «Москва» сообщает: «Певец Shaman, в миру Ярослав Дронов, решил сделать брендом словосочетание «Я русский» и подал 2 заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков. Под этим брендом, если его зарегистрируют, господин Дронов сможет производить и продавать водку, виски, ром и прочий алкоголь.

Кроме того, в случае получения прав под ТЗ «Я русский» Shaman получит возможность торговать ладаном, всякой косметикой, различными секс-товарами, едой, организовывать шоу-программы и проводить концерты. А также заниматься огородничеством».

Россия умеет удивлять. На всю страну нашелся один русский, и тот - шаман.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com