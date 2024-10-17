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На всю страну нашелся один русский

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  • Владимир Пастухов
  • 17.10.2024, 13:56
  • 4,302
На всю страну нашелся один русский

И тот — шаман.

Агентство «Москва» сообщает: «Певец Shaman, в миру Ярослав Дронов, решил сделать брендом словосочетание «Я русский» и подал 2 заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков. Под этим брендом, если его зарегистрируют, господин Дронов сможет производить и продавать водку, виски, ром и прочий алкоголь.

Кроме того, в случае получения прав под ТЗ «Я русский» Shaman получит возможность торговать ладаном, всякой косметикой, различными секс-товарами, едой, организовывать шоу-программы и проводить концерты. А также заниматься огородничеством».

Россия умеет удивлять. На всю страну нашелся один русский, и тот - шаман.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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