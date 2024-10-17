В Польше приземлился воздушный шар из Беларуси с надписями на русском 2 17.10.2024, 14:17

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На место отправляли спецназ.

Воздушный шар с надписями на кириллице приземлился в Соколянах в Подляском воеводстве. Объект нашли ночью в нескольких километрах от границы с Беларусью.

На место направили полицейских и антитеррористический спецназ, сообщает Radiо ZET.

Через несколько часов выяснилось, к воздушному шару был прикреплен пакет с сигаретами без польских акцизных марок. Полиция выясняет подробности попытки контрабанды. Всего в пакете было 1200 пачек сигарет.

Это не первый подобный инцидент в Подляском воеводстве: шар с сигаретами прилетал в Польшу из Беларуси несколько недель назад. При этом каждый такой случай польские спецслужбы проверяют в том числе на возможный шпионаж.

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