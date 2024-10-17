Украина начала чаще «сажать» российские ударные БПЛА 1 17.10.2024, 14:39

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Эксперт назвал причину.

Россияне изменили тактику применения «шахедов», запуская их на большей высоте. Таким образом они пытаются обойти украинские мобильные группы ПВО. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

«Это означает, что их стало возможно сбивать, во-первых, с вертолетов. Уже есть множество видео, как это происходит. Во-вторых, если цель высотная - против нее объективно проще работать средствами РЭБ. Ведь она видна с большей дальности, радиогоризонт до нее значительно больше», - сказал Катков.

В связи с этим, говорит эксперт, в статистике Воздушных сил значительно возросло количество средств БПЛА, которые были посажены РЭБами, а не сбиты.

«Поэтому сейчас возможна такая ситуация. Причем она совпала с тем, что Украина получила F-16, которые и должны выполнять роль ПВО на первых этапах. И не только путем сбивания целей. Но и банально из-за того, что F-16 имеет довольно качественную радиолокационную станцию, которая может определять малоразмерные объекты на фоне земли. И они могут выполнять функции самолета для обнаружения целей», - добавил Катков.

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