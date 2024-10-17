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Украина начала чаще «сажать» российские ударные БПЛА

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  • 17.10.2024, 14:39
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Украина начала чаще «сажать» российские ударные БПЛА

Эксперт назвал причину.

Россияне изменили тактику применения «шахедов», запуская их на большей высоте. Таким образом они пытаются обойти украинские мобильные группы ПВО. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

«Это означает, что их стало возможно сбивать, во-первых, с вертолетов. Уже есть множество видео, как это происходит. Во-вторых, если цель высотная - против нее объективно проще работать средствами РЭБ. Ведь она видна с большей дальности, радиогоризонт до нее значительно больше», - сказал Катков.

В связи с этим, говорит эксперт, в статистике Воздушных сил значительно возросло количество средств БПЛА, которые были посажены РЭБами, а не сбиты.

«Поэтому сейчас возможна такая ситуация. Причем она совпала с тем, что Украина получила F-16, которые и должны выполнять роль ПВО на первых этапах. И не только путем сбивания целей. Но и банально из-за того, что F-16 имеет довольно качественную радиолокационную станцию, которая может определять малоразмерные объекты на фоне земли. И они могут выполнять функции самолета для обнаружения целей», - добавил Катков.

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