Власти вдохновляются Остапом Бендером? 3 17.10.2024, 14:59

1,436

Белорусы возмущены налогом на первую квартиру.

С нового года для белорусов увеличат налог на первую квартиру. Для расчета изучают ее площадь, а налог подсчитывают по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра.

С 1 января эту величину квадратного метра предлагают увеличить более чем на 5%.

Белорусов возмутила эта новость. Приводим комментарии из TikTok сайта Charter97.org:

«Я не могу понять, за что мы платим? Приватизировали, а теперь опять должны».

«Раз нашли откуда налог взять, так пусть и найдут, где деньги эти заработать».

«Квартира в кредите, еще и налог платить!!!»

«А говорят, что квартиры подешевеют. С такими законами они только подорожают».

«Сам по себе налог абсурден. Назвали бы: «налог на роскошь».

«Уже, блин, не знает, как уже с вас деньги содрать».

«Пусть за коттеджи увеличат налог в десять раз, а то платят бедные и богатые одинаково. Нет справедливости».

«Господи, когда мы услышим, что у нас все стабильно в действительности, а не по ТВ. Цены растут, налоги увеличивают, а зарплаты для простых — до 1000 рублей. И это до вычета налогов».

«В Беларуси скоро и людей не останется».

«Вот ни стыда, ни совести. Люди в кредитах, ипотеках а тут и государство помогает содрать бабки».

«Как у Бендера — относительно честный способ отъема денег у трудящихся».

«Пусть тогда зарплату всем одинаковую платят, хотя бы среднюю по 3000 рублей».

«Нужно власть менять срочно, дело не в налогах а во власти некчемной, которая нечего не умеет, только народ ободрать».

Подписывайтесь на наш TikTok, чтобы узнавать новости первыми

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com