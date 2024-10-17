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Власти вдохновляются Остапом Бендером?

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  • 17.10.2024, 14:59
  • 1,436
Власти вдохновляются Остапом Бендером?

Белорусы возмущены налогом на первую квартиру.

С нового года для белорусов увеличат налог на первую квартиру. Для расчета изучают ее площадь, а налог подсчитывают по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра.

С 1 января эту величину квадратного метра предлагают увеличить более чем на 5%. 

Белорусов возмутила эта новость. Приводим комментарии из TikTok сайта Charter97.org:

@charter97.org Налоговый шок: белорусы заплатят больше за свои квартиры #налог #квартира #минск #недвижимость #новости #жилье #цены ♬ оригинальный звук - Хартия97

«Я не могу понять, за что мы платим? Приватизировали, а теперь опять должны».

«Раз нашли откуда налог взять, так пусть и найдут, где деньги эти заработать».

«Квартира в кредите, еще и налог платить!!!»

«А говорят, что квартиры подешевеют. С такими законами они только подорожают».

«Сам по себе налог абсурден. Назвали бы: «налог на роскошь».

«Уже, блин, не знает, как уже с вас деньги содрать».

«Пусть за коттеджи увеличат налог в десять раз, а то платят бедные и богатые одинаково. Нет справедливости».

«Господи, когда мы услышим, что у нас все стабильно в действительности, а не по ТВ. Цены растут, налоги увеличивают, а зарплаты для простых — до 1000 рублей. И это до вычета налогов».

«В Беларуси скоро и людей не останется».

«Вот ни стыда, ни совести. Люди в кредитах, ипотеках а тут и государство помогает содрать бабки».

«Как у Бендера — относительно честный способ отъема денег у трудящихся».

«Пусть тогда зарплату всем одинаковую платят, хотя бы среднюю по 3000 рублей».

«Нужно власть менять срочно, дело не в налогах а во власти некчемной, которая нечего не умеет, только народ ободрать».

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