Власти вдохновляются Остапом Бендером?3
- 17.10.2024, 14:59
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Белорусы возмущены налогом на первую квартиру.
С нового года для белорусов увеличат налог на первую квартиру. Для расчета изучают ее площадь, а налог подсчитывают по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра.
С 1 января эту величину квадратного метра предлагают увеличить более чем на 5%.
Белорусов возмутила эта новость. Приводим комментарии из TikTok сайта Charter97.org:
@charter97.org Налоговый шок: белорусы заплатят больше за свои квартиры #налог #квартира #минск #недвижимость #новости #жилье #цены ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Я не могу понять, за что мы платим? Приватизировали, а теперь опять должны».
«Раз нашли откуда налог взять, так пусть и найдут, где деньги эти заработать».
«Квартира в кредите, еще и налог платить!!!»
«А говорят, что квартиры подешевеют. С такими законами они только подорожают».
«Сам по себе налог абсурден. Назвали бы: «налог на роскошь».
«Уже, блин, не знает, как уже с вас деньги содрать».
«Пусть за коттеджи увеличат налог в десять раз, а то платят бедные и богатые одинаково. Нет справедливости».
«Господи, когда мы услышим, что у нас все стабильно в действительности, а не по ТВ. Цены растут, налоги увеличивают, а зарплаты для простых — до 1000 рублей. И это до вычета налогов».
«В Беларуси скоро и людей не останется».
«Вот ни стыда, ни совести. Люди в кредитах, ипотеках а тут и государство помогает содрать бабки».
«Как у Бендера — относительно честный способ отъема денег у трудящихся».
«Пусть тогда зарплату всем одинаковую платят, хотя бы среднюю по 3000 рублей».
«Нужно власть менять срочно, дело не в налогах а во власти некчемной, которая нечего не умеет, только народ ободрать».
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