В Минске за миллион долларов продают молодежный центр известного предприятия 17.10.2024, 15:12

Общая площадь постройки составляет 530 квадратных метров.

На аукцион Минского городского центра недвижимости попало здание молодежного центра «Ритм» на улице Асаналиева. Сейчас дом культуры находится на балансе предприятия «Керамин». Кирпичное здание 1985 года постройки выставили на торги с начальной ценой в почти миллион долларов, пишет Realt.

Молодежный центр «Ритм» расположен на улице Асаналиева, 48А — прямо напротив предприятия «Керамин». Кирпичное здание (сейчас — обшитое вентфасадом) появилось в микрорайоне Серова в 1985 году. Изначально здесь располагался молодежный центр МПО «Минскстройматериалы». Дом культуры служил местом для проведения досуга работников предприятий объединения, а также жителей района. После развала союза учреждение переименовали в молодежный центр «Ритм».

В здании, принадлежащем ОАО «Керамин», организовано несколько залов. Банкетный зал служит местом для проведения банкетов, бизнес-конференций, презентаций или семинаров. В зеркальном зале проходит работа кружков и секций для разных возрастных групп. В «Ритме» работали студии йоги, эстрадного танца и другие.

Несколько лет назад в центре прошла реконструкция. Сейчас общая площадь постройки составляет 530 квадратных метров. Здание находится в хорошем состоянии, тут есть все коммуникации. Вместе с недвижимым имуществом новому собственнику достанутся шкафы, комплекс зеркал, жалюзи, шторы, светильники и сейф.

Торги по продаже здания в форме открытого аукциона пройдут 20 ноября (в 15:00) в Минском городском центре недвижимости.

Начальная стоимость здания составляет 3 млн 90 тысяч рублей (933 тысячи долларов).

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