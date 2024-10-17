Третий пункт «плана победы»: Зеленский пояснил суть неядерного сдерживания РФ 17.10.2024, 15:15

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Он включает секретное приложение, которое было передано лидерам ведущих стран Запада.

В ходе выступления в Евросовете 17 октября президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы», одним из ключевых пунктов которого является размещение на территории страны стратегического неядерного пакета сдерживания. Видео выступления главы государства опубликовано на канале Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что предложение направлено на обеспечение долгосрочной безопасности Украины и защиты от возможных агрессивных действий России в будущем. А третий пункт «плана победы», посвященный сдерживанию, включает секретное приложение, которое было передано лидерам США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также будет передано другим странам.

«Мы предлагаем разместить на украинской земле пакет сдерживания, который либо заставит Россию участвовать в реальных мирных переговорах, либо позволит уничтожить их военные цели… Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа», — заявил президент.

Таким образом пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и который сузит вариативность действий Москвы до таких перспектив: или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну.

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