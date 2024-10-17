Танки ценнее жизни Александр Коваленко

17.10.2024, 15:28

Александр Коваленко

О чем говорят потери армии России в октябре.

Тут все стабильно. Неизменный показатель потерь более 35 тысяч сохранится и в этом месяце. Тем не менее, увеличить этот показатель мы уже как полгода не можем. С учетом наращивания людского ресурса российским командованием и поиска россиянами в других странах этого ресурса, ставит одной из важнейших задачу повышения потерь российских оккупационных войск — выше их ежемесячного мобилизационного потенциала.

По боевым бронированным машинам есть прирост и это обусловлено частым использованием российских оккупационных войск этой категории техники в ходе штурмов. Долгое время они старались экономить ББМ, но сейчас стали все чаще их использовать, особенно на Кураховском направлении, Лимано-Купянская ось, в зоне оперирования 1-й ТА и т. д.

Высокий показатель потерь автомобильного транспорта говорит о возможном в этом месяце абсолютном рекорде потерь у армии РФ в данной категории. Пояснять, с чем это связано, думаю уже не имеет смысла, даже самый непосвященный в ситуацию на фронте уже знает, что не специализированный автомобильный транспорт у оккупантов сейчас заменяет — все.

Отдельно хочу обратить внимание на категорию танков. Нет, тут рекорд не намечается и даже близко, но их уничтожение несколько возросло, в связи с особым упором на прорыв наших рубежей. Тем не менее, даже при всем желании, российские оккупационные войска не могут себе позволить использование того количества, которое им было бы необходимо для быстрого прорыва. Его попросту нет.

Думаю, в этом месяце российские войска потеряют в пределах 250 основных боевых танков, что является следствием не того, что мы не можем их уничтожать больше, а того, что российские войска их не используют в том количестве, как, например, в октябре 2023-го из-за отсутствия этого самого количества.

С другой стороны, это возвращает нас к самому началу поста. Танк или боевая бронированная машина сейчас становится намного, намного ценнее человеческой жизни в российских оккупационных войсках и компенсация их функционала людским ресурсом, приобретет в 2025-м году просто гипертрофированный вид.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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