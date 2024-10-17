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Сына тренера хоккейного «Динамо» депортировали из Беларуси

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  • 17.10.2024, 15:48
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Сына тренера хоккейного «Динамо» депортировали из Беларуси
Никита Квартальнов

Он провел на Окрестина 10 суток.

Россиянина Никиту Квартального, сына главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, депортировали из Беларуси.

Он отбыл 10 суток ареста на Окрестина. О его задержании стало известно в начале октября. Как выяснилось, Никиту Квартальнова судили по статье 19.1 КоАП («Нецензурная брань в общественном месте»).

— Тяжело сидеть в камере 2х2 метра, где находится восемь человек, — рассказал он в интервью изданию «Спорт-экспресс». — Не думаю, что в каких-то тюрьмах вообще есть хорошие условия.

Увидел много мелочей: оказывается, для счастья много не надо. Когда приходит обед — действительно счастье покушать. На воле ты это не ценишь, а там ценишь.

По словам Квартальнова, после ареста его депортировали.

— Но я даже не стал выяснять, по какой причине. Депортировали на три года: принял это, подписал все бумаги. Скажу честно, не очень из-за этого расстроился.

Как уточняют российские СМИ, Квартальнов-младший ввязался в драку с генеральным директором клуба Артемом Каркоцким. Что именно спровоцировало конфликт, пока не сообщается.

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