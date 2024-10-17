Сына тренера хоккейного «Динамо» депортировали из Беларуси 1 17.10.2024, 15:48

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Никита Квартальнов

Он провел на Окрестина 10 суток.

Россиянина Никиту Квартального, сына главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, депортировали из Беларуси.

Он отбыл 10 суток ареста на Окрестина. О его задержании стало известно в начале октября. Как выяснилось, Никиту Квартальнова судили по статье 19.1 КоАП («Нецензурная брань в общественном месте»).

— Тяжело сидеть в камере 2х2 метра, где находится восемь человек, — рассказал он в интервью изданию «Спорт-экспресс». — Не думаю, что в каких-то тюрьмах вообще есть хорошие условия.

Увидел много мелочей: оказывается, для счастья много не надо. Когда приходит обед — действительно счастье покушать. На воле ты это не ценишь, а там ценишь.

По словам Квартальнова, после ареста его депортировали.

— Но я даже не стал выяснять, по какой причине. Депортировали на три года: принял это, подписал все бумаги. Скажу честно, не очень из-за этого расстроился.

Как уточняют российские СМИ, Квартальнов-младший ввязался в драку с генеральным директором клуба Артемом Каркоцким. Что именно спровоцировало конфликт, пока не сообщается.

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