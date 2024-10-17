Кланяющийся министр Александр Невзоров

17.10.2024, 15:53

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Александр Невзоров

Нашлось применение набожности министра обороны РФ Белоусова.

Нашлось применение набожности министра обороны РФ Белоусова. Православная привычка чуть что бить земные поклоны позволила министру провести очень успешные переговоры с китайскими товарищами.

Когда китайцы поняли, что русский министр не остановим, ему под лоб положили подушечку и продолжили двухсторонние переговоры без его активного участия.

Пригодилась и привычка Андрея Рэмовича молиться: портрет Си Цзиньпина отлично заменил лик раввина-самоучки I в.н.э.

Китайская сторона выразила «полнейшее удовлетворение» военными переговорами Китай-Россия.

Они прошли не на самом высшем уровне: уделить время русскому министру смог лишь 3-й зампред военного совета КНР Чжан Юсь.

Но одно ясно: тоталитарщики сплавляются в одно военное целое и рано или поздно неизбежна великая битва меж ними и миром свободы. Вселенской баталии не избежать.

Забавный Китай - еще та тоталитарная пакость.

Путинское же вторжение в Украину сорвало все засовы с арсеналов старой взаимной ненависти меж рабами и теми, кто выбрал Запад.

Короче говоря, визит русского кланяющегося министра в Китай добавил жути в расклад сил на планете.

Александр Невзоров, Telegram

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