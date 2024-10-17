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Кланяющийся министр

  • Александр Невзоров
  • 17.10.2024, 15:53
  • 3,090
Кланяющийся министр
Александр Невзоров

Нашлось применение набожности министра обороны РФ Белоусова.

Нашлось применение набожности министра обороны РФ Белоусова. Православная привычка чуть что бить земные поклоны позволила министру провести очень успешные переговоры с китайскими товарищами.

Когда китайцы поняли, что русский министр не остановим, ему под лоб положили подушечку и продолжили двухсторонние переговоры без его активного участия.

Пригодилась и привычка Андрея Рэмовича молиться: портрет Си Цзиньпина отлично заменил лик раввина-самоучки I в.н.э.

Китайская сторона выразила «полнейшее удовлетворение» военными переговорами Китай-Россия.

Они прошли не на самом высшем уровне: уделить время русскому министру смог лишь 3-й зампред военного совета КНР Чжан Юсь.

Но одно ясно: тоталитарщики сплавляются в одно военное целое и рано или поздно неизбежна великая битва меж ними и миром свободы. Вселенской баталии не избежать.

Забавный Китай - еще та тоталитарная пакость.

Путинское же вторжение в Украину сорвало все засовы с арсеналов старой взаимной ненависти меж рабами и теми, кто выбрал Запад.

Короче говоря, визит русского кланяющегося министра в Китай добавил жути в расклад сил на планете.

Александр Невзоров, Telegram

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