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Крымский мост в дыму

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  • 17.10.2024, 16:18
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Крымский мост в дыму

Россияне заявили о ракетной атаке.

В четверг, 17 октября, во временно оккупированном Крыму звучала тревога. Пропагандистские каналы сообщали о ракетах, которые оккупанты якобы уничтожили.

В то же время Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фото Керченского моста, который прикрыли дымовой завесой.

Также мониторинговые паблики сообщали, что в Керчи работала российская ПВО.

По данным канала Крымский ветер, во время тревоги в Крыму над Румынией работал разведывательный самолет НАТО.

Отмечается, что патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и дежурит в направлении Крыма над побережьем Румынии.

P-8A предназначен для обнаружения и уничтожения вражеских подводных лодок в зонах патрулирования, разведки, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.

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