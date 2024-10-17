Крымский мост в дыму

Крымский мост в дыму2
- 17.10.2024, 16:18
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Россияне заявили о ракетной атаке.
В четверг, 17 октября, во временно оккупированном Крыму звучала тревога. Пропагандистские каналы сообщали о ракетах, которые оккупанты якобы уничтожили.
В то же время Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фото Керченского моста, который прикрыли дымовой завесой.
Также мониторинговые паблики сообщали, что в Керчи работала российская ПВО.
По данным канала Крымский ветер, во время тревоги в Крыму над Румынией работал разведывательный самолет НАТО.
Отмечается, что патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и дежурит в направлении Крыма над побережьем Румынии.
P-8A предназначен для обнаружения и уничтожения вражеских подводных лодок в зонах патрулирования, разведки, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.