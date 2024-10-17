Так себе стратегия Аббас Галлямов

17.10.2024, 16:23

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Аббас Галлямов

Кремль решил ждать у моря погоды.

Похоже, что относительно ситуации с объявленной Кадыровым кровной местью в Кремле решили просто подождать. Ну то есть, заняли такую же позицию, как в полиции, где, как известно, говорят заявителям: «Вот когда убьют, тогда и будем разбираться».

Смысл в том, чтобы не создавать дополнительного напряжения, пытаясь разрулить конфликт. В конце концов, может Кадыров не решится – поболтает, да и спустит все на тормозах. Ну а если действительно убьет, вот тогда, дескать, пойдем к Путину и будем настаивать, что пора Рамзана уволить.

С учетом того, что убийство может спровоцировать чечено-дагестанский конфликт, сидеть и ждать у моря погоды – так себе стратегия.

Аббас Галлямов, Telegram

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