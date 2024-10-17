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Белорусским 10-классникам собираются увеличить летние каникулы

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  • 17.10.2024, 16:31
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Белорусским 10-классникам собираются увеличить летние каникулы

Чтобы отправить на учебно-полевые сборы.

В Беларуси планируют внести изменения для 10-классников, которые касаются летнего отдыха. Когда в Кодекс об образовании будут приняты поправки, каникулы для них будут начинаться раньше. Об этом рассказала заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

По словам Каржовой, вносить какие-либо «революционные» изменения на уровне общего среднего образования в Кодекс об образовании не будут. Специалисты лишь дошлифовали нормы, которые уже есть, или же, предложили дополнить документ моментами, что «продиктовала жизнь». Один из них — дата последнего звонка для 10-классников.

— В частности, мы предлагаем, чтобы учебные занятия для учащихся 10 классов завершались также, как и для учащихся 9-х и 11 классов, 25 мая, — сообщила Ирина Каржова. — Эта норма связана с тем, что, если учащиеся 9-х и 11 классов готовятся к выпускным экзаменам и сдают ЦЭ, то для учеников 10 классов предусмотрены учебно-полевые сборы.

По словам представительницы Министерства образования, нововведение позволит проводить учебные сборы до 1 июня.

— И летом ребята уже могут находиться на летних каникулах, — отметила Ирина Каржова.

Отметим, что на данный момент учебный год для 10-классников, заканчивается, как и для большинства учеников, 31 мая. После этого в июне парней и девушек ждут учебно-полевые сборы, которые длятся пять дней.

По данным Министерства образования, документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Законопроект уже принят депутатами в первом чтении.

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