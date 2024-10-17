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Жители Москвы сообщили о массовой рассылке электронных повесток

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  • 17.10.2024, 16:35
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Жители Москвы сообщили о массовой рассылке электронных повесток

В других регионах РФ похожая ситуация.

В Москве начали повторно рассылать электронные повестки, первый раз подобные уведомления призывники получали в начале сентября, сообщает проект «Идете лесом».

Несколько людей призывного возраста сообщили организации, что такие электронные повестки они также в марте и сентябре. «Идете лесом» напоминает, что электронные повестки в Москве можно игнорировать, так как они не имеют никакой юридической силы.

18 сентября российские власти запустили в тестовом режиме единый реестр воинского учета, пишет The Moscow Times.

Он начал работу в трех регионах: в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл. Местные чиновники сразу поспешили заверить граждан, что речь идет не о рассылке электронных повесток на военную службу, а лишь об уведомлениях о включении в реестр. Например, администрация Волжского района Марий Эл подчеркнула, что рассылка носит исключительно информационный характер и не требует от граждан выполнения юридически значимых действий.

Изначально планировалось, что реестр заработает по всей стране 1 ноября 2024 года. Однако председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 23 сентября сообщил, что запуск системы откладывается до января 2025 года. Он объяснил это необходимостью «наработки методологии», чтобы с нового года реестр заработал в полном объеме и был передан в ведение Министерства обороны.

В апреле 2023 года Владимир Путин приравнял электронные повестки к бумажным и утвердил ограничения для тех, кто уклоняется от призыва. Создаваемые по поручению главы государства реестры будут содержать полные данные о военнообязанных: место жительства, работы, учебы, а также информацию из налоговых и медицинских учреждений, пенсионного фонда и судов. Через эти реестры начнут регистрироваться и рассылаться повестки, которые будут направляться с помощью «Госуслуг». Даже если повестка не будет просмотрена, она автоматически будет считаться врученной через семь дней после отправки. С этого момента военнообязанным будет запрещен выезд за границу.

Если получатель повестки не явится в военкомат в течение 20 календарных дней, ему грозят дополнительные ограничения. Уклоняющийся от службы не сможет совершать сделки с недвижимостью, лишится права управлять автомобилем, получать кредиты и регистрироваться как индивидуальный предприниматель или самозанятый.

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