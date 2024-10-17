Два оружейных европейских гиганта объединяются для производства танков 17.10.2024, 16:47

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Производить будут не только боевые машины.

Итальянская компания Leonardo и немецкая Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия, которое станет новым европейским центром по разработке и производству военных боевых машин.

Он будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), а его судьбу фирмы распределят между поровну. Как пишет «Зеркало Недели», об этом говорится в совместном прессрелизе. Юридическая штаб-квартира компании будет расположена в Риме, в то время как операционный центр будет базироваться в Специи. Официальное создание компании ожидается в первом квартале 2025 года.

Главная цель состоит в разработке и продвижении на рынке нового итальянского основного боевого танка, а также боевой бронированной платформы Lynx, которая станет частью программы модернизации сухопутных сил Италии. Кроме того, предполагается создание и производство дополнительных боевых машин, таких как ремонтно-эвакуационные, инженерные и мостоукладочные. Обе компании рассчитывают, что совместные проекты будут иметь большой потенциал для экспорта на международные рынки.

Боевой танк Panther KF51, разработанный Rheinmetall, станет основой для смены танка Ariete в арсенале итальянской армии. В рамках программы AICS (Army Integrated Combat System) предусмотрена закупка более 1000 боевых бронированных систем в 16 различных модификациях, включая боевые машины пехоты, зенитные системы Skyranger, разведывательные и противотанковые версии. Все модели будут иметь модульную конструкцию, а платформой для их разработки станет боевая машина пехоты Rheinmetall Lynx.

Работы в рамках совместного предприятия распределят равномерно между партнерами, однако 60% производственных процессов будут осуществляться в Италии, включая окончательную сборку, испытания, поставки и логистическую поддержку. Leonardo будет отвечать за разработку и производство систем вооружения, миссионерских систем и электронных комплексов в соответствии с требованиями итальянского заказчика.

Rheinmetall уже имеет три дочерних компании в Италии, которые работают на пяти предприятиях и насчитывают в общей сложности около 1500 сотрудников.

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