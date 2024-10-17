Инсайдер рассказал два важных момента о новом iPhone 17.10.2024, 16:50

16-я модель была лишь «разминкой».

В сентябре Apple презентовала смартфоны iPhone 16, в которых впервые за долгое время увеличила объем оперативной памяти до 8 ГБ, чтобы обеспечить работу Apple Intelligence. Однако компания не планирует на этом останавливаться.

Издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Phone Chip Expert, сообщает, что в следующем году Айфоны будут иметь 12 ГБ оперативки, а к 2026 году компания планирует совершить значительный скачок вперед, первой внедрив 2-нанометровый чип TSMC.

Термины «3 нм» и «2 нм» описывают поколения технологий производства чипов, каждое из которых имеет свой собственный комплекс правил проектирования и архитектуры. Чем меньше цифра, тем меньше размер транзисторов и тем больше их получается вместить на одном кристалле. Простыми словами, это позволит увеличить мощность, не влияя на энергопотребление.

TSMC планирует начать производство 2-нм чипов в конце 2025-го, и Apple, как ожидается, станет первой компанией, которая получит чипы нового поколения. Не исключено, что такие чипы получат уже флагманские iPhone 17 Pro, а в 2026 году это будет стандарт для всех моделей.

Что касается оперативной памяти, то апгрейд до 12 ГБайт расширит возможности многозадачности, улучшит производительность приложений и будет способствовать дальнейшему продвижению Apple к созданию ИИ-функций.

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