Инсайдер рассказал два важных момента о новом iPhone
- 17.10.2024, 16:50
16-я модель была лишь «разминкой».
В сентябре Apple презентовала смартфоны iPhone 16, в которых впервые за долгое время увеличила объем оперативной памяти до 8 ГБ, чтобы обеспечить работу Apple Intelligence. Однако компания не планирует на этом останавливаться.
Издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Phone Chip Expert, сообщает, что в следующем году Айфоны будут иметь 12 ГБ оперативки, а к 2026 году компания планирует совершить значительный скачок вперед, первой внедрив 2-нанометровый чип TSMC.
Термины «3 нм» и «2 нм» описывают поколения технологий производства чипов, каждое из которых имеет свой собственный комплекс правил проектирования и архитектуры. Чем меньше цифра, тем меньше размер транзисторов и тем больше их получается вместить на одном кристалле. Простыми словами, это позволит увеличить мощность, не влияя на энергопотребление.
TSMC планирует начать производство 2-нм чипов в конце 2025-го, и Apple, как ожидается, станет первой компанией, которая получит чипы нового поколения. Не исключено, что такие чипы получат уже флагманские iPhone 17 Pro, а в 2026 году это будет стандарт для всех моделей.
Что касается оперативной памяти, то апгрейд до 12 ГБайт расширит возможности многозадачности, улучшит производительность приложений и будет способствовать дальнейшему продвижению Apple к созданию ИИ-функций.