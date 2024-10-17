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Что мог привезти в Беларусь таинственный Ан-124?

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  • 17.10.2024, 16:57
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Что мог привезти в Беларусь таинственный Ан-124?
Роман Свитан

Версия от Романа Свитана.

Ночью в Беларусь впервые за 1,5 года прилетал российский тяжелый транспортный самолет. Приземлившись на аэродроме «Мачулищи», спустя четыре часа Ан-124 ВКС РФ вылетел обратно в РФ.

Зачем мог прилетать Ан-124? Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному эксперту, летчику-инструктору, полковнику ВСУ в запасе Роману Свитану:

— Он что-то привозил. До этого он был в Иркутске и Владивостоке. Это рядом с Казахстаном и Китаем. Допускаю, что это могло быть либо что-то китайское, либо северокорейское.

Не думаю, что Ан-124 что-то забирал, ведь забирать нечего. Он что-то привез. Не исключаю, что китайские ракеты А200 или А300 для белорусского «Полонеза». Такой самолет должен был привезти что-то тяжелое.

Эти выводы можно сделать исходя из того, откуда Ан-124 стартовал. В любом случае, в ближайшее время все может стать понятно из сводок украинской разведки.

— В ночь на 17 октября в Беларусь массово залетали беспилотники типа «Шахед». Чем это может грозить белорусам?

— Когда-нибудь несбитый «Шахед» упадет на серьезный объект, например, Мозырский НПЗ и новополоцкий «Нафтан», что вызовет паралич белорусской экономики. С этой точки зрения их надо уничтожать. Откуда бы они не заходили.

Это может действительно плохо кончится, когда 50 кг взрывчатки упадут, например, в обычном жилом дворе. Будет большая беда.

Для этого и нужны Вооруженные и Воздушные силы, чтобы уничтожать все военные объекты в воздухе. А тут — «Шахед».

Здесь вопросы даже не к Лукашенко, который может быть связан договоренностями с РФ, а к белорусской армии, которая давала присягу народу. Они должен сбивать подобные цели, откуда бы те не шли.

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