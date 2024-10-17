В Минске появилась еще одна секретная стройка? 17.10.2024, 17:24

В Лебяжьем начали возводить многоэтажный дом.

В Минске появилась еще одна любопытная стройка. На пустыре в одном из дворов микрорайона Лебяжий (без громкой рекламы и всяких прелюдий) началось возведение жилого дома. Realt посмотрел, как идет процесс, и попытался узнать, что же тут появится.

Площадку под новостройку огородили забором еще в прошлом году, однако активные работы тут начались только летом. Новый дом «посадят» на пустующей территории между домами № 16 и № 20 по улице Мястровской. Интересно, что первоначально тут собирались возвести многофункциональный центр, однако затем планы города изменились и землю решили отдать под жилую застройку.

Сейчас на участке за проспектом Победителей вовсю кипит работа. На объекте находятся десятки рабочих. В котловане можно заметить готовое основание части будущего жилого дома.

Также на стройплощадку уже привезли башенный кран, сейчас его монтируют.

Заказчиком строительства на паспорте объекта значится ООО «СМУ-87», проектной организацией — архитектурная студия «АрхНуво», технический надзор осуществляет «Датч Стар». Последняя компания известна многим минчанам как застройщик микрорайона рядом с метро «Грушевка».

Узнать подробности о том, каким будет дом, и когда начнутся продажи квартир в нем, в «СМУ-87» журналистам не удалось. Там были кратки: «Информации пока предоставить не можем, отдела продаж еще нет».

При этом оценить габариты будущего дома можно по схеме движения транспорта на объекте. Из размещенного на стройплощадке рисунка становится понятно, что новостройка будет состоять из трех разноуровневых частей. Жилые секции в доме будут насчитывать 12, 16 и 25 этажей.

Завершить строительство жилого дома должны в ноябре 2026 года.

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