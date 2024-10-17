Силовики со стрельбой задержали жителя Новополоцка 3 17.10.2024, 17:30

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У него нашли паспорта Украины и США.

Видео с задержанным опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал. Авторы канала называют задержанного «просто Коля».

В описании видео пишут, что в 2020 году приехал на ПМЖ в Беларусь, но не уточняют из какой страны. У мужчины обнаружили паспорт США и Украины, пишет «Медиазона».

«На обыске у него нашли американское «шпионское» оборудование для глубокого внедрения».

На кадрах задержания, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что во время задержания силовики несколько раз стреляют из пистолета в сторону задержанного.

Также близкий к силовикам телеграм-канал пишет, что в настоящее время мужчина находится в ИВС, так как «за его плечами всего лишь 4 протокола + 1 уголовное дело».

Журналисты нашли страницу задержанного во «Вконтакте», там он подписан как Alex Sanders. В качестве родного города указан Новополоцк. На странице Alex есть фото возле памятника, который установлен в Городке Витебской области. На фото указана дата — 2015 год.

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