Путин запретил выпускать из России последние крупные западные банки 8 17.10.2024, 17:41

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Фото: Reuters

У Raiffeisen и UniCredit — проблемы.

Два последних крупных западных банка в России — австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit — испытывают сложности с попыткой продать «дочки» в РФ и выполнить предписание европейского ЦБ о полном выходе с российского рынка.

Российские власти дали понять, что заблокируют продажу Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка любому лицу, которое может попасть под западные санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Такие условия исключают возможность продажи банков российскому покупателю, тогда как потенциальных иностранных инвесторов блокируют западные регуляторы. Президент России Владимир Путин и его правительство видят в западных банках жизненно важный канал для трансграничных платежей, сказал один из источников Bloomberg.

Без них единственным крупным банком, проводящим операции в валюте, останется Газпромбанк. Не попавший под европейские санкции и сохраняющий доступ к SWIFT, он получает платежи из Европы за российский газ.

Крупнейший из западных банков в России — Raiffeisen — в течение последних двух лет нашел множество потенциальных покупателей на свою «дочку», которая входит в РФ в топ-15 по размеру активов. Но почти все они были заблокированы западными регуляторами, а одного не одобрили в Москве, говорят источники Bloomberg. UniCredit практически договорился о продаже российского банка суверенному фонду Объединенных арабских эмиратов Mubadala. Однако сделку, по словам собеседников Bloomberg, не получила одобрения в США.

Российские власти уже предельно усложнили выход из страны иностранным компаниям, желающим свернуть работу. Любая сделка должна получить одобрение правительственной комиссии, а если сумма превышает 50 млрд рублей — то лично Путина.

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