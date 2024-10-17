В Беларуси ликвидируется разработчик мобильных игр

В Беларуси ликвидируется разработчик мобильных игр2
- 17.10.2024, 17:47
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Он привлек $1 миллион инвестиций.
Компания-разработчик мобильных игр «Перпл Геймз» ушла в ликвидацию. Об этом Office Life узнал на сайте журнала «Юстиция Беларуси». В 2021 году она привлекла $1 млн инвестиций.
Компания зарегистрирована в ЕГР в середине 2017 года. Юрадрес — в Минске. Основной вид деятельности — в области компьютерного программирования. Решение о ликвидации принял собственник компании.
«Перпл Геймз» специализируется на разработке мобильных игры на базе движка Unity3d. Компания известна по проектам Harmony Tiles и Greenvale.
Это мобильные игры на базе механики «три-в-ряд» — их игровой мир состоит из сетки. Задача игрока — передвинуть игровые элементы так, чтобы они совпали с заданными игрой шаблонными комбинациями.
Компания привлекала инвестиции в 2021 году. По данным портала Venturebeat, в нее вложили $1 млн. Из них $450 тыс. поступило от венчурного фонда The Games Fund.
В 2021 году в компании работали 25 человек, в том числе эксперты жанра «три-в-ряд» с более чем 10-летним опытом в казуальных играх.
Сейчас на сайте по поиску работы rabota.by у «Перпл Геймз» нет открытых вакансий. При этом игр компании нет и в магазинах приложений AppStore и Google Play. При попытке перейти туда с сайта «Перпл Геймз» они выдают ошибку.