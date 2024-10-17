закрыть
17 октября 2024, четверг, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ликвидируется разработчик мобильных игр

2
  • 17.10.2024, 17:47
  • 2,250
В Беларуси ликвидируется разработчик мобильных игр

Он привлек $1 миллион инвестиций.

Компания-разработчик мобильных игр «Перпл Геймз» ушла в ликвидацию. Об этом Office Life узнал на сайте журнала «Юстиция Беларуси». В 2021 году она привлекла $1 млн инвестиций.

Компания зарегистрирована в ЕГР в середине 2017 года. Юрадрес — в Минске. Основной вид деятельности — в области компьютерного программирования. Решение о ликвидации принял собственник компании.

«Перпл Геймз» специализируется на разработке мобильных игры на базе движка Unity3d. Компания известна по проектам Harmony Tiles и Greenvale.

Это мобильные игры на базе механики «три-в-ряд» — их игровой мир состоит из сетки. Задача игрока — передвинуть игровые элементы так, чтобы они совпали с заданными игрой шаблонными комбинациями.

Компания привлекала инвестиции в 2021 году. По  данным портала Venturebeat, в нее вложили $1 млн. Из них $450 тыс. поступило от венчурного фонда The Games Fund.

В 2021 году в компании работали 25 человек, в том числе эксперты жанра «три-в-ряд» с более чем 10-летним опытом в казуальных играх.

Сейчас на сайте по поиску работы rabota.by у «Перпл Геймз» нет открытых вакансий. При этом игр компании нет и в магазинах приложений AppStore и Google Play. При попытке перейти туда с сайта «Перпл Геймз» они выдают ошибку.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов