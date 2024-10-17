В самом центре Минска выставили на продажу трехкомнатную квартиру 2 17.10.2024, 18:07

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В Троицком предместье весьма редко предлагают недвижимость.

В центральной части Минска продается трехкомнатная квартира. Она расположена в локации, где жилья очень мало и избавляются он него достаточно редко, — в Троицком предместье. Окна трешки выходят на Свислочь, передает «Зеркало».

Трехкомнатная квартира расположена на втором этаже трехэтажного кирпичного дома № 6 на улице Старовиленской. Строение возвели в 1983 году, он считается памятником архитектуры (его делали по проекту домов до 1920-го). От дома до метро — всего пара минут пешком, а продавец нахваливает объект: локация такая, что «центрее некуда».

На этаже с выставленной трешкой расположены только три квартиры, а в доме их всего восемь.

Жилье занимает общую площадь почти 61 «квадрат», три комнаты (две из них изолированные) занимают 36,4 м², кухня — 7,7 м². Санузел совмещенный. Высота потолков — 3,04 метра.

Трехкомнатная квартира в доме № 6 на улице Старовиленской. Фото: an7.by

Двор дома закрыт шлагбаумом.

План трехкомнатной квартиры в доме № 6 на улице Старовиленской. Фото: an7.by

За трешку хотят получить 827 600 рублей или 250 000 долларов (13 612 рублей или 4112 долларов за м²).

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