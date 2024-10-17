Цены на золото установили новый исторический рекорд 1 17.10.2024, 18:30

Аналитики прогнозируют дальнейший рост.

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,74%, до $2711,3 за унцию по состоянию на 17:40 по Минску. Это новый исторический рекорд — предыдущего максимума золото достигло на торгах 26 сентября ($2708,7 за унцию).

Цена золота на протяжении последних месяцев бьет рекорды благодаря привлекательности драгметалла в качестве безопасного актива и масштабным закупкам золота центральными банками. Bloomberg пишет, что сейчас металл находит новую поддержку ввиду неопределенности исхода президентских выборов в США.

«Мы ожидаем, что неопределенность и волатильность будут расти до тех пор, пока не будет утверждена следующая администрация США», — говорят аналитики UBS Group. Они сообщили, что «золото и нефть могут быть эффективными портфельными хеджами», когда на рынках нестабильная ситуация.

Кроме того, цены на золото поддерживают ожидания снижения процентных ставок ФРС. Как пишет Bloomberg, за последний год повышенные ставки ФРС не смогли замедлить стремительный рост котировок золота. Сейчас многие инвесторы считают, что и поворот ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике, и замедление темпов экономического роста в США также будут способствовать дальнейшему росту цен на золото.

Reuters пишет, что золото дорожает из-за слабой динамики доходности облигаций США и ожидаемого снижения ставок мировыми центральными банками. Кроме того, котировки золота поддерживают продолжающиеся военные конфликты.

Участники ежегодного собрания Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов дали прогноз, что цены на золото вырастут до $2941 за унцию в следующие 12 месяцев.

По мнению вице-президента и старшего стратега по металлам в Zaner Metals Питера Гранта, есть «небольшой шанс» увидеть цену около $3000 за унцию в первом квартале 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com