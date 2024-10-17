В Москве арестован еще один топ-менеджер Минобороны России 2 17.10.2024, 20:00

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Иллюстративное фото

За взятки.

Следственный комитет России сообщил о взятии под стражу топ-менеджера Главного военного строительного управления (ГВСУ) № 14 Минобороны Игоря Куща. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в СК РФ, следствием установлено, что с декабря 2022 по март 2024 года Кущ получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 34 миллионов рублей (почти 350 тыс. долларов) за оказание им содействия в приобретении дорожно-строительной техники.

Всего речь идет о пяти эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Теперь уже бывший топ-менеджер находится в СИЗО. Также арестовано его имущество на сумму более 500 тысяч долларов.

The Moscow Times пишет, что за восемь месяцев 2024 года СК РФ возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.

Так 8 октября 5,5 лет лишения свободы получил за хищения бывший начальника главного управления обустройства войск Евгений Горбачев.

В августе силовики задержали заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Его обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот».

Также в СИЗО за взятки были отправлены начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, генерал-лейтенант — начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин, бывший начальник вещевого управления Владимир Демчик.

Под стражу были взяты три зама бывшего министра обороны Сергея Шойгу: генерал армии Павел Попов (мошенничество), генерал Дмитрий Булгаков (коррупционные сделки) и Тимур Иванов (взятка).

Ранее издание со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что беспрецедентная кампания по аресту генералов и высокопоставленных чиновников Минобороны России проходит с согласия Кремля. По их словам, за уголовными делами стоит желание спецслужб свалить на армию вину за неудачи в Украине и получить контроль над огромными бюджетами военного ведомства.

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