YouTube крупно обновится в ближайшее время 2 17.10.2024, 21:00

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Функционал будет доступен всем пользователям сервиса бесплатно.

Видеохостинг YouTube в ближайшие несколько недель серьезно обновится – анонсированы три больших нововведения и еще рад маленьких.

Новые удобные опции ждут каждого.

Таймер сна

Долгожданное для всех нововведение – запуск таймера сна. С начала года "фишка" была доступна premium-подписчикам, а теперь откроется и для всех желающих.

Можно установить таймер автоматической остановки воспроизведения видео через 10, 15, 20, 30, 45 либо 60 минут.

Теперь те, кто засыпает под YouTube, не будут утром шокированы от увиденного контента.

Обновленные плейлисты и нейросеть

Второе нововведение касается плейлистов. Вскоре каждый сможет приглашать других пользователей для совместного формирования и просмотра плейлистов с помощью ссылки либо QR-кода.

Также YouTube добавит больше настроек для кастомизации и персонализации плейлистов. Так, можно будет добавить собственную обложку или создавать новые листы с помощью нейросетей.

Пользователь сможет даже голосовать за видео в плейлистах, чтобы сделать дальнейшие подборки более релевантными.

Мини-плеер и не только

Третья опция касается обновленного мини-плеера. Недавно он превратился в прямоугольное окно просмотра из обычной полосы внизу дисплея.

Теперь же мини-окно можно будет перемещать по всему экрану, а также менять его размер при желании.

«На YouTube появится более двух десятков улучшений, каждое из которых разработано с учетом потребностей зрителей и создателей контента. Эти обновления будут доступны в интернете, на мобильных устройствах, телевизорах и в YouTube Music», – заявил директор по управлению продуктами Мэтью Дарби.

Также разработчики улучшат функцию скорости воспроизведения – теперь каждый сможет настроить ее под себя с шагом в 0,05.

Кроме того, анонсированы некоторые визуальные улучшения YouTube, которые призваны погружать юзеров в контент, не упуская ни одной детали.

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