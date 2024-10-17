Белорус Баранов признан MVP гандбольной СЕХА-лиги по итогам стартовых туров 17.10.2024, 21:18

Максим Баранов

Правый крайний «Бреста» был в ударе.

Пресс-служба СЕХА-лиги назвала самого ценного гандболиста по итогам первого и второго игрового дня турнира в дивизионе «Восток».

MVP признан правый крайний БГК Максим Баранов. В первом туре в матче против «Виктора» (28:16) Максим забросил четыре мяча, а в игре с «Аистом Китая» отличился 11 раз.

В прошлом сезоне Баранов дважды признавался лучшим правым крайним в отдельных турах, а в сезоне-2022/23 был признан лучшим правым крайним «финала четырех», который прошел в Санкт-Петербурге.

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