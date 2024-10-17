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В Жабинке тепловоз снес с железнодорожных путей грузовик

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  • 17.10.2024, 21:37
  • 1,320
В Жабинке тепловоз снес с железнодорожных путей грузовик

Видеофакт.

В Жабинке на территории местного предприятия «ГАЗ» не пропустил тепловоз. Водителя грузовика из покореженной кабины доставали спасатели, сообщили в МЧС.

ДТП произошло 17 октября около 11.50. 59-летний водитель «ГАЗ» ехал по территории предприятия. Перед железнодорожными путями он не остановился и поехал дальше, попав под движущийся тепловоз.

В результате аварии пострадали пассажир и водитель грузовика. Из поврежденного «ГАЗ» их достали спасатели.

Прибывшие медики увезли пострадавших в больницу.

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