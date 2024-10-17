Лукашенко отметился очередным заявлением о переговорах Украины и РФ

Лукашенко отметился очередным заявлением о переговорах Украины и РФ9
- 17.10.2024, 21:43
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Диктатор заявил, что «завтра половину страны придется отдать».
Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. Особенно если речь будет идти о территориях.
Об этом заявил диктатор Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы.
«Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы», - сказал Лукашенко.
По его мнению, война на Украине является проблемой и Беларуси.
«Я не хочу, чтобы там (на переговорах - ред.) решали вопросы — наши вопросы — без нас. Да, они не «оттяпают» там Гомель, Полесье, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», – заявил Лукашенко.