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Лукашенко отметился очередным заявлением о переговорах Украины и РФ

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  • 17.10.2024, 21:43
  • 5,274
Лукашенко отметился очередным заявлением о переговорах Украины и РФ

Диктатор заявил, что «завтра половину страны придется отдать».

Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. Особенно если речь будет идти о территориях.

Об этом заявил диктатор Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы.

«Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы», - сказал Лукашенко.

По его мнению, война на Украине является проблемой и Беларуси.

«Я не хочу, чтобы там (на переговорах - ред.) решали вопросы — наши вопросы — без нас. Да, они не «оттяпают» там Гомель, Полесье, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», – заявил Лукашенко.

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