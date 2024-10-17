НАТО: Россия теряет в Украине около 1270 человек в день 17.10.2024, 21:57

Еще в мае речь шла о 1000 россиян в день.

На поле боя в Украинероссийская армия в сентябре ежедневно теряла в среднем по 1271 человеку убитыми и ранеными. Такие данные привел высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса на брифинге в Брюсселе в кулуарах заседания министров обороны в четверг, 17 октября, передает DW.

Это самое высокое число с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: в мае НАТО приводила в этой связи цифру 1000 убитых и раненых. Чиновник также подчеркнул, что, по прогнозам альянса, подобные потери со стороны России сохранятся до конца 2024 года. Рост российских потерь он связал с тем, что ожесточенные бои теперь идут не только в Харьковской, но и в Курской области, а боевые действия в целом усилились по всей линии фронта.

При этом рекрутирование в России идет прежними темпами: около 30 тысяч человек в месяц, уточнил чиновник, в результате чего российским войскам пока удается восполнять человеческие ресурсы, однако для крупного прорыва им потребовалась бы новая волна мобилизации.

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