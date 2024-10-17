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Месси получил уникальную награду от газеты Marca

  • 17.10.2024, 22:21
Месси получил уникальную награду от газеты Marca
Лионель Месси

Аргентинский футболист завоевал рекордные 102 титула.

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил специальную награду как самый титулованный футболист в истории.

Приз 37-летнему аргентинцу вручила испанская спортивная газета Marca.

Журналисты решили отметить невероятные спортивные заслуги Месси, который многими экспертами считается лучшим футболистом в истории.

За свою карьеру Месси выиграл 46 командных титулов, а также 56 индивидуальных наград — всего 102. Это рекорд футбола.

Напомним, большую часть карьеры Месси провел в «Барселоне», а перед трансфером в США два года выступал за «ПСЖ».

Аргентинский футболист является восьмикратным обладателем самой престижной футбольной награды на планете — «Золотого мяча».

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