Месси получил уникальную награду от газеты Marca
- 17.10.2024, 22:21
Аргентинский футболист завоевал рекордные 102 титула.
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил специальную награду как самый титулованный футболист в истории.
Приз 37-летнему аргентинцу вручила испанская спортивная газета Marca.
Журналисты решили отметить невероятные спортивные заслуги Месси, который многими экспертами считается лучшим футболистом в истории.
За свою карьеру Месси выиграл 46 командных титулов, а также 56 индивидуальных наград — всего 102. Это рекорд футбола.
Напомним, большую часть карьеры Месси провел в «Барселоне», а перед трансфером в США два года выступал за «ПСЖ».
Аргентинский футболист является восьмикратным обладателем самой престижной футбольной награды на планете — «Золотого мяча».