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Украина увеличила производство дронов в 10 раз

  • 17.10.2024, 22:25
Украина увеличила производство дронов в 10 раз

Приоритет сместился на эффективность и новые технологии.

Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023-м. Приоритет сместился на эффективность и новые технологии.

Об этом сообщает Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Минцифры провело исследование сферы производства дронов вместе с Киевской школой экономики (KSE) и кластером Brave1.

«В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом», - говорится в сообщении.

Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 млн в 2024 году.

В ведомстве отметили, что после налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новые технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации изготовителей.

«Заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций — использование компьютерного зрения, «роевых» технологий, инноваций в навигации и связи», - добавили в Минцифре.

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