Украина увеличила производство дронов в 10 раз
- 17.10.2024, 22:25
Приоритет сместился на эффективность и новые технологии.
Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023-м. Приоритет сместился на эффективность и новые технологии.
Об этом сообщает Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.
Минцифры провело исследование сферы производства дронов вместе с Киевской школой экономики (KSE) и кластером Brave1.
«В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом», - говорится в сообщении.
Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 млн в 2024 году.
В ведомстве отметили, что после налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новые технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации изготовителей.
«Заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций — использование компьютерного зрения, «роевых» технологий, инноваций в навигации и связи», - добавили в Минцифре.