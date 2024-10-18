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Олимпийский чемпион Андрей Арямнов мерзнет в своей квартире в Борисове

  • 18.10.2024, 1:58
Олимпийский чемпион Андрей Арямнов мерзнет в своей квартире в Борисове
Андрей Арямнов

Оказалось, мерзнут и многие другие жители города.

В одном из борисовских домов уже больше месяца текут канализационные трубы, сообщил Instagram-аккаунт @news_borisov. Это подтвердил в комментарии олимпийский чемпионат по тяжелой атлетике Андрей Арямнов, передает «Зеркало».

«Во втором подъезде дома № 1 по улице Нормандия-Неман в Борисове больше месяца текут канализационные трубы. Местные коммунальники, оказывается, в курсе проблемы и до конца недели пообещали ее устранить», — сказано в посте.

Один из комментариев оставил олимпийский чемпион 2008 года Андрей Арямнов:

«А мне говорили: квартиру покупай. Новые трубы в этом году меняют — вот и поменяли во всем доме. Сегодня минус [на улице]. Отопления как не было, так и нет!»

После этого люди стали делиться своей болью. Оказывается, такая же проблема и в других домах города.

«На Чапаева у нас вообще го*но плывет лет пять в подвале, и ЖЭУ пофигу», — написала одна жительница Борисова.

«У нас течет в подвале больше полугода. И течет канализация в подвал. В двух разных частях подвала. Всем плевать. ЖКХ просто парализованное. Исполкому тоже все равно», — добавила вторая.

«На бульваре Гречко, 15 течет подвал больше года! Тоже знают, сказали: „Нет труб!“ Ждут, когда привезут», — посетовал еще один житель.

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