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В России у берегов Сахалина перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»

  • 18.10.2024, 7:39
В России у берегов Сахалина перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»

Судьба части экипажа неизвестна.

В порту Корсаков у берегов Сахалина (РФ) перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», которое перевозило щебень и песок, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Три моряка спасены, поиски еще четверых продолжаются.

«Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа»,— написал Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Морспасслужба готовит водолазов. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила ТАСС о начале проверки по факту опрокидывания судна.

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