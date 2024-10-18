В России у берегов Сахалина перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»
- 18.10.2024, 7:39
Судьба части экипажа неизвестна.
В порту Корсаков у берегов Сахалина (РФ) перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», которое перевозило щебень и песок, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Три моряка спасены, поиски еще четверых продолжаются.
«Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа»,— написал Валерий Лимаренко в Telegram-канале.
По словам губернатора, на месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Морспасслужба готовит водолазов. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила ТАСС о начале проверки по факту опрокидывания судна.