закрыть
18 октября 2024, пятница, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ассист Протаса помог «Вашингтону» добыть вторую победу подряд

  • 18.10.2024, 8:32
Ассист Протаса помог «Вашингтону» добыть вторую победу подряд

Белорус провел встречу в одной тройке со Строумом и Овечкиным.

Ассист белоруса Алексея Протаса помог «Вашингтону» добыть вторую победу подряд, сообщает sport5.by.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Даллас Старз» в матче НХЛ. Белорус набирает баллы во втором матче кряду.

ВАШИНГТОН — ДАЛЛАС — 3:2

Шайбы: 0:1 — Блэквелл (13), 1:1 — Уилсон (21), 2:1 — Строум (27), 2:2 — Робертсон (34), 3:2 — Рэддиш (38).

Форвард «столичных» Алексей Протас отметился ассистом в матче. Протас провел встречу в одной тройке со Строумом и Овечкиным. Алексей сыграл 13 минут 52 секунды (2:32 – в меньшинстве), четыре раза бросил по воротам и закончил матч с показателем полезности «0».На данный момент белорус провел три игры за «Кэпиталз», где набрал два (1+1) очка.

«Вашингтон» располагается на восьмой строчке, имея четыре очка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь