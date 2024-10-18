Ассист Протаса помог «Вашингтону» добыть вторую победу подряд 18.10.2024, 8:32

Белорус провел встречу в одной тройке со Строумом и Овечкиным.

Ассист белоруса Алексея Протаса помог «Вашингтону» добыть вторую победу подряд, сообщает sport5.by.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Даллас Старз» в матче НХЛ. Белорус набирает баллы во втором матче кряду.

ВАШИНГТОН — ДАЛЛАС — 3:2

Шайбы: 0:1 — Блэквелл (13), 1:1 — Уилсон (21), 2:1 — Строум (27), 2:2 — Робертсон (34), 3:2 — Рэддиш (38).

Форвард «столичных» Алексей Протас отметился ассистом в матче. Протас провел встречу в одной тройке со Строумом и Овечкиным. Алексей сыграл 13 минут 52 секунды (2:32 – в меньшинстве), четыре раза бросил по воротам и закончил матч с показателем полезности «0».На данный момент белорус провел три игры за «Кэпиталз», где набрал два (1+1) очка.

«Вашингтон» располагается на восьмой строчке, имея четыре очка.

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