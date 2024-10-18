Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО 1 Ирина Халип

18.10.2024, 8:37

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Еще раз о Полине.

Когда Полина Шарендо-Панасюк выйдет на свободу, я перестану о ней писать, обещаю. Разве что одно интервью – как без этого? Но пока она сидит, пока ей дают все новые и новые сроки по одной и той же чертовой статье 411, я не перестану писать о Полине.

Недавно моя приятельница – литератор, написавшая документальный роман о белоэмигрантах на Балканах, - рассказывала, как ездила по тем местам, где жили когда-то в двадцатые ее герои. Она говорила, что хотела пройти их дорогами. Я часто ловлю себя на том, что мысленно пытаюсь пройти дорогой семьи Шарендо. И всякий раз замираю, приходя в ужас.

Вот новогодняя ночь, 31декабря 2020 года. Год уходит, но надежда на скорые перемены все еще остается. Андрей Шарендо встречает Новый год в брестском ИВС: 29 декабря ему дали 15 суток. Андрей привычный, он не удивляется. Жаль, конечно, что новогоднюю ночь не сможет провести с семьей, но всего-то 15 суток! Аккурат к старому Новому году выйдет, а оливье нарежут заново.

В тот год в конце декабря сильно похолодало, и Андрей пытался согреться на втором ярусе нар. В камере он был один, и за 15 минут до полуночи открылась «кормушка», вертухай сказал «с Новым годом, Шарендо!» - и протянул два мандарина. Это был хороший знак, думал Андрей. Он даже не съел мандарины сразу – нюхал их и представлял домашний праздник. А через три дня в коридоре услышал голос Полины. И понял, что начинается ад.

А вот июнь 2021 года. Полина отказывается вставать в суде со словами «перед бандитами не встаю». У нее в руках лист бумаги с надписью «Убывай!» и двумя точками над буквой «б», так что всем понятно, кто и куда должен немедленно убывать. Полина получает срок, и в том же июне Андрей Шарендо бежит из-под домашнего ареста с двумя сыновьями, переходит границу ночью, по лесам и болотам, накануне собственного суда. Он понимает, что ему тоже дадут срок, а дети достанутся кровожадному государству.

Следующая остановка в пути - декабрь 2021 года. Полина в ШИЗО, там очень холодно. У нее нет даже расчески – только кусок мыла и зубная щетка. Каждое утро в пять часов включается радио, по которому зачитывают правила внутреннего распорядка. Вот Полина выходит на короткое время из ШИЗО и записывает на фабрике названия фирм, с которыми администрации колонии заключает контракты, - она, измученная и истощенная, ведет расследование. А вот она «на ковре» у заместителя начальника колонии Ковалева. Полина говорит ему: «До встречи в музее карателей!»

2022 год, Полина снова в СИЗО по новому уголовному делу. Ей приносят «передачу» в виде мешка гнилых яблок. 30 килограммов – и привет, норма выполнена, родственников просят не беспокоиться. Вот ее везут в очередной раз в Новинки на психиатрическую экспертизу. Везут из Гомеля в Минск 18 дней. На каких запасных путях стоял много дней этот неотапливаемый столыпинский вагон, не знает никто. Была ли у нее хоть какая-то еда, могла ли она умыться – узнаем потом.

А вот и новая колония, в Заречье. Полину, не отбывшую даже карантин, помещают в карцер. Туда приходит начальница отряда, и Полина ей говорит: «Вы мне не начальство». Этим она подписывает себе очередной приговор. Дальше 200 суток ШИЗО и месяцы ПКТ. Так и проходит очередной срок. Потом еще один, такой же: ШИЗО-ПКТ-ШИЗО. Бывшие заключенные той колонии объясняли потом, когда стало известно, что Полина написала заявление об отказе от гражданства страны со сталинским гербом на паспорте: «Писала она точно в ПКТ, потому что в ШИЗО не дают бумагу и ручку, и когда заключенных бьют и пытают, они не могут даже жалобу написать – нечем и не на чем».

Весна нынешнего года. К родным Полины, по месту ее прописки в Бресте, приходит милиция и строго спрашивает, готовы ли они принять рецидивистку-бунтарку, ведь за ней будет установлен превентивный надзор, а это означает постоянные визиты уголовно-исполнительной инспекции и неудобства для домочадцев. И все понимают, что теперь-то ее уже точно выпустят, иначе зачем милиционеров гонять туда-сюда? Оказывается, просто так, для развлечения, чтобы не скучно было службу нести. И Полину снова за день до окончания срока увозят в СИЗО.

И вот наконец понедельник, четыре дня назад. Снова речицкий суд и снова приговор: еще год и один день. Один день – потому что Полину вывезли в СИЗО накануне освобождения, и, с точки зрения карателей, она не отсидела тот день в колонии.

А дальше я и представить себе не могу дорогу семьи Шарендо. Потому что мне страшно и холодно, хоть я и не мерзну в том ШИЗО и не бегу ночью с детьми по болотам. Я просто сижу и пишу про Полину. Снова и снова пишу про Полину.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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