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Смута, смута в России

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 18.10.2024, 8:48
  • 2,716
Смута, смута в России

С привкусом «кровной мести».

Российская непрерывно процветающая на протяжении четверти века держава вступила в новый этап своего развития. Верхом достижений являются, разумеется, три последних специальных операционных года, но и в этих рамках взята новая высота.

Сообщается, что два депутата Госдумы, которым Кадыров объявил «кровную месть» (Барахоев и Курбанов), после оглашения чеченским лидером означенной скрепной, традиционной ценности российского многонационального народа, перестали появляться на заседаниях Госдумы.

Чего боятся? Что их «замочат» прямо на палате, поглощенной борьбой с квадроберами? Не знаем. «Свидетель тому Всевышний Аллах. Я не имею к этому отношения и никогда не имел», - говорит Барахоев, в ответ на обвинения генерал-полковника и Героя России Кадырова в «заказе».

Еще один герой-«кровник» Сулейман Керимов, как говорят, ограничил поездки и сидит дома под охраной.

Смотрите, Байден, Шольц и Макрон. Вам в ваших странах такое и не снилось! Вот как «мы» от вас оторвались в своем движении «на восток» и «глобальный юг». Впрочем, в «дружественных» Китае и Индии такое тоже трудно представить. Это только в российской «евразийской» державе.

Здесь же для полноты впечатлений и Песков, порекомендовавший Кадырову обратиться в полицию. Представляете картину: пришел утром начальник райотдела полиции на работу, а на пороге с ноги на ногу переминается озабоченный Кадыров с заявлением в руках.

Смута, смута в стране.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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