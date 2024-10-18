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Несколько российских «Шахедов» залетели в Беларусь

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  • 18.10.2024, 9:14
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Несколько российских «Шахедов» залетели в Беларусь

В Барановичах поднимали истребитель.

Несколько российских ударных дронов типа «Шахед» залетели на территорию Беларуси ночью, в Барановичах поднимали истребитель, пишет «Зеркало» со ссылкой на мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» и украинские источники.

В ночь на 18 октября в Беларусь залетел «Шахед», также в воздушное пространство страны могли попасть еще несколько российских ударных дронов, свидетельствуют данные мониторинговых сервисов Украины.

Залетевший «Шахед» ночью находился над Полесским радиационно-экологическим заповедником на Гомельщине. По информации «Гаюна», дежурный истребитель ВВС Беларуси был поднят с аэродрома в Барановичах и отправился на юго-восток страны.

Один из дронов летел в сторону Беларуси в районе украинского Любеча (около 25 км от беларусского Лоева), два заходили тоже на Черниговщине, и еще два — в районе Комарина Брагинского района.

Активность беспилотников, видимо, связана с тем, что вечером 17 октября российские войска запустили ударные дроны на территорию Украины. Атаки продолжились и утром 18 октября.

Украинские Воздушные силы ВСУ сообщали, что на 8.30 фиксировались 135 вражеских беспилотников, были сбиты 80 из них.

«44 российских беспилотника локационно потеряны, два — полетели в Беларусь, до 10 вражеских БПЛА — в воздушном пространстве центральных областей Украины», — сообщалось в телеграм-канале Воздушных сил.

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