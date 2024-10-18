Уничтожается целая армия РФ: украинский генерал рассказал о новой стратегии войны 18.10.2024, 9:24

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ВСУ не просто «сидят в обороне».

Потеря украинскими силами контроля над Угледаром несколько осложнила ситуацию на фронте, однако не прекратила борьбу с двух сторон. Среди приоритетных для врага направлений есть в частности Покровск, Торецк, Селидово и Часов Яр.

Об этом во время времени на «Главреде» рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. По его словам, враг, кроме этого, постоянно атакует ВСУ в горячих точках, вот как на Харьковщине, Купянском и Запорожском направлениях.

При этом Силы обороны Украины не просто «сидят в обороне», они контратакуют противника и меняют тактику на маневренную войну, чтобы нейтрализовать противника на выступлениях нестандартными действиями.

«Удары должны наноситься по выступам, или «клещам», где противник пытается окружать города, удары с флангов и тыла. Силы специальных операций должны не в окопах работать, а по тылам и флангам, чтобы враг не мог проводить такие операции, как по Волчанску и Авдеевке: там противник заходил с флангов, окружал и уничтожал город, после чего нам приходилось выходить оттуда», - подчеркнул Маломуж.

Украинский генерал также подчеркнул важность эффективного уничтожения вражеской силы. Поскольку сейчас ВСУ ликвидируют около по 1200 военнослужащих РФ в день, так за два месяца уничтожается целая армия. На руку Украине в этом сыграла и Курская операция, которая оттянула 55 тысяч оккупантов.

«Сейчас часто спрашивают - а что же дала Курская операция. Она оттянула силы врага, и россияне не бросили эти войска на Покровск, Часов Яр и Краматорск, а группировка такой численности очень усилила бы позиции врага. Кроме того, враг был вынужден оттянуть огневые средства, которые стреляли по Сумщине, Харьковщине и др. К тому же эта операция стала ударом по военно-политическому престижу Путина», - добавил он.

Маломуж назвал также главный фактор в ведении войны сейчас - это подготовка новой стратегии, предусматривающей удары по территориям, оккупированным врагом. Украине нужно наносить удары по слабым местам РФ, чтобы не войти в затяжную фазу войны, которую навязывает Кремль.

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