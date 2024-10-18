Полный каботаж 4 Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

18.10.2024, 9:37

5,436

Где же ваши «сухие Суперджеты», МС-21, Ту-214 и так далее?

Реальность в России раздваивается, как в квантовом мире. С одной стороны, репортажи начальства о невероятных достижениях, с другой – океанические глубины реальности, в которой эти рисованные «достижения» тонут. И все это одновременно.

Министр транспорта России Роман Старовойт, согласно сообщению ТАСС, заявил, что ведутся переговоры с Казахстаном, чтобы его авиакомпании совершали внутренние рейсы в России (каботажные перевозки). «Дело в том, что сейчас нехватка самолетов …» - заявил Старовойт.

Что?!

Где же ваши «сухие Суперджеты», МС-21, Ту-214 и так далее, которым «аналогов в мире нет»? Все сплошь с «отечественными двигателями», произведёнными мощнейшей в мире промышленностью, развившейся за четверть века руководства Путина и его эффективных менеджеров, вроде Чемезова?

Где?! Что за сбой в «импортозамещении»?! Отчего не видно плодов «санкций, которые нам на пользу» (Путин)?!

Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com