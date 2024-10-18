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Полный каботаж

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  • Телеграм-канал «Догнать и перегнать»
  • 18.10.2024, 9:37
  • 5,436
Полный каботаж

Где же ваши «сухие Суперджеты», МС-21, Ту-214 и так далее?

Реальность в России раздваивается, как в квантовом мире. С одной стороны, репортажи начальства о невероятных достижениях, с другой – океанические глубины реальности, в которой эти рисованные «достижения» тонут. И все это одновременно.

Министр транспорта России Роман Старовойт, согласно сообщению ТАСС, заявил, что ведутся переговоры с Казахстаном, чтобы его авиакомпании совершали внутренние рейсы в России (каботажные перевозки). «Дело в том, что сейчас нехватка самолетов …» - заявил Старовойт.

Что?!

Где же ваши «сухие Суперджеты», МС-21, Ту-214 и так далее, которым «аналогов в мире нет»? Все сплошь с «отечественными двигателями», произведёнными мощнейшей в мире промышленностью, развившейся за четверть века руководства Путина и его эффективных менеджеров, вроде Чемезова?

Где?! Что за сбой в «импортозамещении»?! Отчего не видно плодов «санкций, которые нам на пользу» (Путин)?!

Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

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