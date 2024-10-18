КНДР прекращает использование календаря чучхе и переходит на григорианский 2 18.10.2024, 9:49

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Но не для того, чтобы открыться миру.

Северная Корея прекратила использовать календарь чучхе — систему нумерации лет, связанную с покойным основателем государства Ким Ир Сеном. Судя по всему, это очередная попытка укрепить положение нынешнего главы страны Ким Чен Ына как единственного лидера, пишет южнокорейское информагентство Yonhap.

Согласно календарю чучхе, год рождения Ким Ир Сена, 1912-й, считается первым годом чучхе. Календарь был официально принят в 1997 году, через три года после смерти лидера страны от сердечной недостаточности. Северная Корея использовала календарь чучхе наряду с григорианским календарем, который принят в большинстве стран мира.

В речи нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына от 10 октября и заявлении МИД от 11 октября нынешний год был назван годом 113-м чучхе. Однако в заявлении его влиятельной сестры Ким Ё Чжон, опубликованном в субботу, год был назван «2024» без какого-либо упоминания календаря чучхе.

Rodong Sinmun, главная газета Северной Кореи, ориентированная на внутреннюю аудиторию, использовала календарь чучхе как в печатном издании, так и на своем веб-сайте в субботу. Однако начиная с воскресенья газета прекратила использование этой системы в пользу григорианского календаря.

Прекращение использования календаря чучхе после 27 лет рассматривается как отражение желания Ким Чен Ына утвердить собственное лидерство и не полагаться на наследие своих предшественников, пишет Yonhap.

«Похоже, это часть усилий Ким Чен Ына по созданию собственного независимого культа личности, что стало очевидным с начала этого года», — заявил представитель южнокорейского Министерства по делам объединения на условиях анонимности.

Чиновник также отметил, что Северная Корея, скорее всего, будет вносить постепенные изменения в календарь чучхе, а не прекратит его использование сразу.

Напомним, сейчас КНДР ориентируется на усиление конфронтации с Южной Кореей. В стране изменили Конституцию, где признали южных соседей «абсолютно враждебным государством». 17 октября Ким Чен Ын заявлял, что «наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт, что Республика Корея — чужая страна и абсолютно враждебное государство». Он отмечал, что сейчас необходимо «выбрасывание из головы бесполезного сознания соплеменников и нереальной идеи об объединении».

До этого в КНДР взорвали дороги, которые соединяли страны с Южной Кореей.

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