Диаспора приобрела Третий Статут ВКЛ и передаст его в Беларусь 4 18.10.2024, 9:59

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Это один из самых совершенных правовых документов в мире того времени.

В рамках работы по возвращению белорусских ценностей на родину инициатива MALDZIS выкупила Статут Великого княжества Литовского 1588 года (Третий Статут ВКЛ). Об этом представители инициативы сообщили «Зеркалу».

«Третий Статут — самое важное издание, напечатанное в Великом княжестве Литовском за все время его существования, и один из самых совершенных правовых документов в мире того времени, — отметил Павел Мацукевич, руководитель инициативы MALDZIS. — Это памятник белорусской правовой культуры, в котором можно увидеть идею установления правового государства и первый шаг к нему. Статут защищал независимость ВКЛ, и в нем была реализована общепринятая сегодня идея разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Статут действовал на протяжении более чем 250 лет, пережил раздел Речи Посполитой (федеративного государства, в котором жили предки современных белорусов, поляков, литовцев и украинцев. — Прим. ред.) и исчезновение ВКЛ в результате включения белорусских земель в состав Российской империи. Для сравнения, самая старая в мире Конституция США только приближается к своему 240-летнему возрасту».

Статут был написан на старобелорусском языке и переводился на другие языки. По словам Рыгора Астапени, опекуна инициативы MALDZIS, «статут ВКЛ был образцом для других государств, в частности России и Пруссии, которые использовали его при разработке своего права. В разработку Статута внесли свой вклад знаменитые белорусские государственные деятели и дипломаты Остафий Волович и Лев Сапега, которые составляют гордость нации. Подобные возвращения, как приобретение Статута, показывают, что их труд ценится потомками и является важным элементом сегодняшней идентичности белорусов».

Помимо прочего, Статут был переведен и на польский язык: в 1648-м его издали в Варшаве. Почти полвека спустя, в 1693-м, переиздали в типографии Виленской академии иезуитов. Последнее издание имеется в ряде крупных библиотек и музеев мира, в том числе и в Беларуси. Оно есть, в частности, в Национальной библиотеке, Центральной библиотеке Национальной академии наук, а также в Полоцком музее белорусского книгопечатания.

Экземпляр 1693 года представители инициативы нашли в антикварном магазине в Калише (Польша) и купили на средства белорусских жертвователей. Вскоре он будет выставляться на тематических мероприятиях за пределами Беларуси, но через некоторое время его передадут в первую предполагаемую столицу ВКЛ — Новогрудок, в местный историко-краеведческий музей, в качестве общественного подарка.

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