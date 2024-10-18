закрыть
18 октября 2024, пятница, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Диаспора приобрела Третий Статут ВКЛ и передаст его в Беларусь

4
  • 18.10.2024, 9:59
  • 1,390
Диаспора приобрела Третий Статут ВКЛ и передаст его в Беларусь

Это один из самых совершенных правовых документов в мире того времени.

В рамках работы по возвращению белорусских ценностей на родину инициатива MALDZIS выкупила Статут Великого княжества Литовского 1588 года (Третий Статут ВКЛ). Об этом представители инициативы сообщили «Зеркалу».

«Третий Статут — самое важное издание, напечатанное в Великом княжестве Литовском за все время его существования, и один из самых совершенных правовых документов в мире того времени, — отметил Павел Мацукевич, руководитель инициативы MALDZIS. — Это памятник белорусской правовой культуры, в котором можно увидеть идею установления правового государства и первый шаг к нему. Статут защищал независимость ВКЛ, и в нем была реализована общепринятая сегодня идея разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Статут действовал на протяжении более чем 250 лет, пережил раздел Речи Посполитой (федеративного государства, в котором жили предки современных белорусов, поляков, литовцев и украинцев. — Прим. ред.) и исчезновение ВКЛ в результате включения белорусских земель в состав Российской империи. Для сравнения, самая старая в мире Конституция США только приближается к своему 240-летнему возрасту».

Статут был написан на старобелорусском языке и переводился на другие языки. По словам Рыгора Астапени, опекуна инициативы MALDZIS, «статут ВКЛ был образцом для других государств, в частности России и Пруссии, которые использовали его при разработке своего права. В разработку Статута внесли свой вклад знаменитые белорусские государственные деятели и дипломаты Остафий Волович и Лев Сапега, которые составляют гордость нации. Подобные возвращения, как приобретение Статута, показывают, что их труд ценится потомками и является важным элементом сегодняшней идентичности белорусов».

Помимо прочего, Статут был переведен и на польский язык: в 1648-м его издали в Варшаве. Почти полвека спустя, в 1693-м, переиздали в типографии Виленской академии иезуитов. Последнее издание имеется в ряде крупных библиотек и музеев мира, в том числе и в Беларуси. Оно есть, в частности, в Национальной библиотеке, Центральной библиотеке Национальной академии наук, а также в Полоцком музее белорусского книгопечатания.

Экземпляр 1693 года представители инициативы нашли в антикварном магазине в Калише (Польша) и купили на средства белорусских жертвователей. Вскоре он будет выставляться на тематических мероприятиях за пределами Беларуси, но через некоторое время его передадут в первую предполагаемую столицу ВКЛ — Новогрудок, в местный историко-краеведческий музей, в качестве общественного подарка.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь