Может ли иностранец оставить свою машину белорусу для временного пользования? 18.10.2024, 10:19

Пояснения таможни.

Сотрудники Государственного таможенного комитета ответили на вопрос, возникший у автовладельца при оформлении временного ввоза на машину.

Вопрос:

– Я, гражданин Испании, совместно с моей супругой, гражданкой Беларуси, приехал в Беларусь на моем автомобиле, зарегистрированном в Испании. На границе временный ввоз автомобиля оформлен на меня. Я планирую улететь домой, а автомобиль оставить супруге для поездок по Беларуси. Возможно ли это? До окончания срока временного ввоза автомобиля супруга планирует вернуться на нем в Испанию.

Ответ ГТК:

– Если ваша супруга не оформила выезд для постоянного проживания за пределами Евразийского экономического союза (подтверждается такими документами, как паспорт гражданина Республики Беларусь серии РР либо биометрический паспорт с отметками о государстве, в которое гражданин выезжает на постоянное жительство, и отметкой о постановке на консульский учет в этом государстве. – Прим.), автомобиль может быть передан вами супруге для поездок по Беларуси только после получения разрешения таможенного органа на его передачу и при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Указанное разрешение выдается на основании вашего заявления. Вместе с заявлением в таможенный орган необходимо предоставить оригинальную декларацию (удостоверение ввоза транспортного средства), оформленную таможенным органом при временном ввозе транспортного средства для личного пользования.

Данные документы будут возвращены после проставления таможенным органом разрешающих отметок о передаче.

Заявление составляется в произвольной форме и содержит сведения о:

- декларанте (фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность);

- транспортном средстве (регистрационный номер, вид, марка, номер кузова или идентификационный номер, номер шасси (при наличии);

- физическом лице, которому такое транспортное средство передается (фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), гражданство (подданство), дата рождения, а также (в Республике Беларусь) идентификационный номер).

Размер обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов соответствует сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при выпуске транспортного средства в свободное обращение, и исчисляется по ставкам таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для личного пользования, установленных приложением 2 (таблица 2) к решению совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

В случае если ваша супруга оформила выезд для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь (имеет подтверждающие документы), автомобиль может быть передан ей как для поездок по Беларуси, так и для вывоза в Испанию без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования.

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