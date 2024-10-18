Украинские десантники взяли в плен оккупанта-египтянина
- 18.10.2024, 10:39
Он приехал в РФ изучать IT-технологии, но получил повестку на фронт.
Украинские десантники взяли в плен египтянина, воевавшего на стороне россиян. Это произошло на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.
Он прокомментировал информацию о том, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не попадать в украинский плен.
Дрималовский отметил, что воины 79 бригады фиксировали, как российские штурмовики «теряли мотивацию» идти дальше в наступление и подрывали себя гранатами или совершали самоубийство с помощью автоматов.
Он также сообщил, что недавно в плен украинских воинов попал египтянин. Он приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но получив российский паспорт, уже через месяц ему выдели повестку на фронт.
«Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет», - сказал Дрималовский.
Еще один пленный - это типичный представитель российской армии - бывший заключенный, который пошел на войну против Украины за 200 тысяч рублей.