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Байден прилетел в Берлин

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  • 18.10.2024, 10:50
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Байден прилетел в Берлин
Джо Байден
Фото: Getty Images

Обсудит с европейскими лидерами агрессию РФ против Украины.

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Берлин, чтобы обсудить вторжение России в Украину, информирует FREEДОМ со ссылкой на агентство Reuters.

Сегодня, 18 октября, Байден проведет встречи с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Как сообщалось ранее, 12 октября в Германии должно было состояться 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»). Председательствовать на нем должен был президент США Джо Байден. Однако Байден отложил свой визит в Германию из-за урагана «Милтон», который разразился в США.

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