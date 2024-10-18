Ученые: Обнаружена звезда, которая меняет представление о создании химических элементов во Вселенной 1 18.10.2024, 10:53

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Астрономы искали в Млечном Пути наиболее старые звезды.

Все химические элементы во Вселенной создают звезды в своих недрах. Когда звезды становятся старше их химический состав меняется. Например, по мере старения внутри звезд становится меньше более легких химических элементов, таких как литий.

В то же время звезды наполняются более тяжелыми элементами, такими как кислород и углерод. Авторы нового исследования, опубликованного The Astrophysical Journal, обнаружили новую звезду, которая является исключением из правил.

Новое открытие меняет представление о создании химических элементов во Вселенной и о процессе развития звезд, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Астрономы искали в Млечном Пути наиболее старые звезды и обнаружили новую старую звезду, получившую название J0524-0336. Данный астрономический объект имеет поздние стадии эволюции, то есть уже заканчивает свой жизненный цикл, а потому становится нестабильным. В то же время звезда намного больше и ярче, чем звезды такого же типа. Расчеты астрономов показали, что J0524-0336 примерно в 30 раз больше Солнца.

Настоящей неожиданностью для ученых стал химический состав этой старой звезды, которая существует в виде красного гиганта. На такой стадии развития в ее недрах должно находиться очень мало лития, но ученые обнаружили слишком много этого химического элемента. По словам ученых, они обнаружили самое большое количество лития в составе старой звезды среди всех подобных известных объектов.

Пока что ученые не могут точно объяснить высокое содержание лития в звезде. Предполагается, что звезда находится на пока что неизвестной стадии эволюции звезд или же дополнительный литий был получен в результате взаимодействия с другим астрономическим объектом.

Ученые говорят, что такие старые и большие звезды, как J0524-0336, теоретически могут поглощать соседние меньшие звезды или же планеты, когда увеличиваются в размерах в конце своей жизни. Возможно, литий попал в эту звезду как раз их других объектов и не успел преобразоваться в другие химические элементы в недрах J0524-0336. Авторы исследования считают, что вполне возможно, что старая звезда поглотила и соседнюю звезду, и планету, учитывая слишком большое количество обнаруженного лития.

Ученые хотят провести дополнительные наблюдения за звездой. Если будут обнаружены вокруг звезды J0524-0336 остатки звездного или планетного материала, то гипотеза астрономов будет подтверждена. Если же этого не случится, то в таком случае внутри звезды происходит еще неизвестный процесс, который создает химические элементы, говорят авторы исследования.

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